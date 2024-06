Europee, FdI primo partito in Calabria: “lo avevamo detto e così è stato”

StrettoWeb

Fratelli d’Italia riconferma la sua forza in queste importanti Elezioni Europee. Soddisfatti del risultato anche il gruppo calabrese dove il partito di Giorgia Meloni è in cima alla lista. “Avevamo detto che saremmo stati il primo partito in Calabria e così è stato. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Esultiamo per la rielezione di Denis Nesci – aggiunge Antoniozzi – e ringraziamo per l’apporto dato da Ersilia Amatruda. Dobbiamo dedicare un rigo a parte a Luciana De Francesco, che da giovane consigliere regionale ha portato un valore aggiunto al nostro partito e ha fatto una campagna elettorale di contenuti politici interessanti”.

“Siamo contenti che il centrodestra insieme sia largamente maggioranza in Calabria e facciamo i complimenti ai nostri alleati. Facciamo gli auguri a Giusy Princi, Mimmo Lucano e Pasquale Tridico , anch’essi eletti a Strasburgo Siamo certi che Fratelli d’Italia, in Calabria e in tutto il sud – conclude Antoniozzi – abbia ancora ampi margini di crescita e possa recuperare molti consensi lavorando costantemente sul territorio e valorizzando un potenziale elettorale ancora più vasto”.

