Europee: per Cateno De Luca domani incontri Agrigento, Caltanissetta e Palermo

Ultime tappe del tour della Sicilia del camper della Libertà che dal 13 maggio ha prima accompagnato il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca per tutta Italia, e a seguire in tutte e nove le province siciliane. Domani, martedì 4 giugno, primo appuntamento alle 8,30 a Mazara del Vallo per visitare alcune aziende locali. A seguire alle 11 De Luca arriverà ad Agrigento dove al Bar Portapò incontrerà la stampa e i sostenitori. Si sposterà poi a Caltanissetta dove alle 12,30 è in programma un’altra conferenza stampa al Caffè del Corso, Corso Vittorio Emanuele 124. Il camper farà quindi tappa alle 16 a Mazzarino per un incontro al Bar24Ore sul Corso Vittorio Emanuele II, 81.

La serata si chiuderà alle 19 a Palermo. Qui il federatore della Lista Libertà durante un comizio in piazza Castelnuovo (Politeama davanti Tempietto) ribadirà l’importanza del progetto politico pensato per le europee. “Don Sturzo diceva “la Sicilia sopra i partiti” e noi- afferma De Luca- dobbiamo liberarla da questa cappa politico-mafiosa, andando oltre i partiti. Chi ci vuole seguire deve rompere con i partiti nazionali”.

