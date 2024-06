StrettoWeb

Aperti i seggi fino alle 21 in Olanda per dare il via ai quattro giorni di voto per le elezioni europee. Si tratta del primo Paese dei 27 stati membri ad andare al voto e sarà seguito domani dall’Irlanda e da tutti gli altri nel fine settimana.

I risultati sono attesi per domenica sera. Il voto olandese arriva sei mesi dopo che il Partito per la Libertà (Pvv) di Geert Wilders, partito di destra, ha ottenuto la vittoria alle ultime elezioni nazionali.

