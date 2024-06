StrettoWeb

Proseguono le operazioni di voto in tutta Italia per le elezioni europee, comunali e regionali in Piemonte. Anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si è recato nel seggio di Cosenza per esercitare il proprio di ritto di voto.

Su Instagram, il governatore calabrese, fa un appello ai cittadini: “ho appena votato. Ricordatevi, si può votare fino alle 23 di stasera, solo fino alle ore 23. Esercitate il vostro diritto”.

