Europee, a Messina oggi e domani il rilascio tessere elettorali e carte d’identità

In occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che si svolgono oggi, sabato 8, e domani, domenica 9 giugno 2024, il servizio Elettorale del dipartimento Affari Generali comunica che, come disposto dalla circolare della Prefettura di Messina prot. n. 47451 del 7/05/2024, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, sono previste sia a Palazzo Zanca, in piazza Unione Europea n. 1 (anche per rilascio delle carte d’identità), che presso le sei sedi circoscrizionali, aperture straordinarie:

– oggi, sabato 8 giugno, sino alle ore 23;

– domani, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23.

Le sei sedi circoscrizionali sono le seguenti:

I Circoscrizione – Vico Petraro, 6 – Tremestieri (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

II Circoscrizione – Palazzo Servizi – stadio San Filippo (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira” Camaro San Paolo (per rilascio tessere elettorali);

IV Circoscrizione – via dei Mille is. 88 n. 257 (per rilascio tessere elettorali);

V Circoscrizione – via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità);

VI Circoscrizione – via Consolare Pompea n. 1853 Ganzirri (per rilascio tessere elettorali e carte d’identità).

La tessera elettorale si consegna al titolare, ad un suo familiare convivente o a terzi muniti di delega sottoscritta dal titolare, corredata da fotocopia del documento di identità del delegante.

Gli elettori sono invitati a verificare per tempo se siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Si ritiene utile ricordare che gli elettori, per essere ammessi a votare, devono esibire la tessera elettorale e la carta d’identità o altro documento d’identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia e che, ai fini dell’identificazione, è valida anche la ricevuta della carta d’identità elettronica (circolare Ministero dell’Interno n. 2 del 14/02/2018).

