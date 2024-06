Europee: a Messina la presentazione delle domande per l’eventuale nomina a Presidente di seggio o scrutatore

StrettoWeb

In occasione delle prossime Elezioni Europee 2024, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini, interessati ad un’eventuale nomina a Presidente di seggio o a Scrutatore nelle elezioni elettorali del comune di Messina, possono manifestare la loro disponibilità, compilando il corrispondente modulo allegato da presentarsi, unitamente alla copia di un documento di identità, entro venerdì 7 giugno 2024, alla seguente mail elettorale@comune.messina.it o direttamente presso gli uffici del servizio Elettorale al piano terra di palazzo Zanca, sito in piazza Unione Europea 1. La presentazione della domanda di disponibilità è volontaria e non comporta obbligo di nomina da parte del comune di Messina.

Si informa, infine, chi aspirasse ad essere nominato scrutatore, che, presentandosi presso i seggi elettorali alle ore 9 di sabato 8 giugno 2024, in caso di assenza dei titolari, potrebbe avere la possibilità di essere nominato direttamente dal Presidente di seggio.

