Europee, Mangialavori: “serietà di FI riconosciuta dall’elettorato, congratulazioni a Giusi Princi”

“La serietà della proposta politica, illustrata con giusti toni, mai sopra le righe, nel rispetto degli alleati e degli avversari, è stata premiata dagli italiani. Forza Italia c’è e cresce, la nostra è una forza stabilizzante e sicura, casa dei moderati. E questo voto per le europee ne è la conferma”. Lo dichiara in una nota l’on. Giuseppe Mangialavori, deputato di FI e presidente della Commissione Bilancio della Camera, che aggiunge: “Il nostro partito è secondo in Italia tra quelli di maggioranza, ma lo è soprattutto in Calabria, dove la percentuale raggiunta è addirittura il doppio della media nazionale. Merito di una classe dirigente competente, all’altezza delle esigenze dei cittadini, come si evince dalla straordinaria affermazione della nostra vicepresidente Giusi Princi, alla quale vanno le mie più vive congratulazioni per questa eccezionale elezione al parlamento europeo, dove saprà rappresentare egregiamente – conclude Mangialavori – le istanze del meridione e della Calabria in particolare”.

