Europee, Lollobrigida: “Commissario Ue? Non ho intenzione di andare a Bruxelles”

“Quello che non va fatto è sistemare qualche amico che ha smesso di fare un’altra cosa e mandarlo in Europa a occupare una poltrona. Non è un’impostazione giusta”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura ed esponente di Fdi, Francesco Lollobrigida. “Non ho alcuna intenzione di andare a Bruxelles, al momento non sono uno dei protagonisti del dibattito sull’argomento, se pure ci fosse”, ha dichiarato, aggiungendo di essere “sempre disponibile a fare tutto ma se si deciderà che io rimanga a fare il ministro lo continuerò a fare, se si deciderà che devo tornate a fare il parlamentare lo farò. Ho 35 anni di attività politica alle spalle”.

E ancora sull’Ue: “L’Italia su tutti i dati di questi anni nel condominio Europa, è stata penalizzata dall’incapacità di avere una visione strategica, sul commissario e sui ruoli degli italiani all’interno della burocrazia europea. Se si guarda alla Commissione agricoltura e pesca i dati non sono positivi”.

