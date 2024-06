Europee, Leoluca Orlando: “straordinario risultato di Alleanza Verdi Sinistra”

StrettoWeb

“Grazie a quanti elettrici ed elettori, volontari, esponenti e candidati hanno contribuito allo straordinario risultato di Alleanza Verdi Sinistra. Più che raddoppiati in campo nazionale e quasi triplicati nelle Isole i consensi alla Alleanza, che porterà in Parlamento europeo, con rigorosa coerenza, i temi della pace, dei diritti, della Giustizia ambientale e della Giustizia sociale. La rappresentanza della Alleanza verrà definita ufficialmente nelle prossime ore, indicando quanti rappresenteranno questo progetto di libertà, coerenza e futuro”.

Così in una nota Leoluca Orlando, ex sindaco di Palermo e capolista Avs nelle Isole, ha ringraziato tutti il day after alla due giorni di elezioni europee.

