Europee, Leoluca Orlando chiuderà la campagna elettorale a Pozzallo

StrettoWeb

Il capolista Avs nelle Isole, Leoluca Orlando, chiuderà la propria campagna elettorale a Pozzallo (RG) venerdì 7 giugno alle ore 20.45 in piazza delle Rimembranze. All’evento “Per un’Europa giusta, verde, pacifista e antifascista” parteciperanno Marcella Borrometi (segretaria provinciale Sinistra Italiana Ragusa), Giuseppe Mannino (Ugs Sicilia), Stefania Pagliazzo (candidata Avs nelle Isole), Pierpaolo Montalto (segretario regionale Sinistra Italiana).

“Un voto per un’Europa di pace, giustizia ambientale e sociale. L’8 e il 9 giugno andiamo a votare scegliendo chi meglio crediamo ci rappresenti nella nostra idea di Europa, di cambiamento sociale e ambientale nelle sfide da affrontare ogni giorno. In Europa con una risposta collettiva di fraternità democratica e sviluppo sostenibile. Liberi dalla paura, avendo cura. Per un’Europa di pace e di diritti, un’Europa come casa comune. Più Mediterraneo in Europa, più Sicilia e Sardegna in Europa e più Europa nel Mediterraneo”, dichiara Orlando.

La chiusura di Leoluca Orlando sarà preceduta domani venerdì 7 giugno, alle ore 18.00, da un appuntamento elettorale a Caltagirone presso il locale La Loggia, in piazza del Municipio. Parteciperanno Micol Liardo (assessore Comune di Caltagirone) e Stefania Pagliazzo (candidata Avs nelle Isole).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.