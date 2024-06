Europee, Leoluca Orlando incontrerà gli elettori a Villa Bordonaro ai Colli a Palermo

StrettoWeb

Il capolista per Avs nelle Isole, Leoluca Orlando, farà un tour nei mercati di quartiere a Palermo per incontrare gli elettori in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Un’occasione per conoscere il programma di Leoluca Orlando al Parlamento Europeo, fondato sulla pace e i diritti, sulla giustizia ambientale e sociale e la centralità del Mediterraneo in Europa.

“Un luogo, il Mediterraneo, di grandi potenzialità non utilizzate – dice Orlando – che rappresenta l’1% dei mari del mondo. Dal Mediterraneo passa il 20% del commercio mondiale e delle telecomunicazioni. Un luogo in dieci anni attraversato da un milione di migranti, con 28mila morti accertati. C’è un collegamento tra i barconi e i trattori degli agricoltori. Il migrante fugge da guerre, fame e desertificazione causate dal cambiamento climatico. Lo stesso che ha causato gravi danni e perdite agli agricoltori siciliani e sardi. Al Parlamento Europeo proporrò un Erasmus per contadini, operai e artigiani – continua Orlando – un Erasmus non solo per chi se lo può permettere o ha studiato. Occorre uscire dalla logica dell’agricoltore assistito”.

Gli appuntamenti: lunedì 3 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, in viale Giuseppe Di Vittorio nel quartiere Sperone; martedì 4 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, in viale Francia; mercoledì 5 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, a Passo di Rigano; giovedì 6 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, in via Santissima Mediatrice.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.