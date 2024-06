Europee, (Lega): “grande lavoro di squadra ha permesso elezione di Raffaele Stancanelli”

StrettoWeb

“Il grande lavoro di squadra che abbiamo svolto senza risparmiarci ha permesso l’elezione di Raffaele Stancanelli al Parlamento europeo. Siamo soddisfatti per l’obiettivo raggiunto che ha consentito al nostro partito di attestarsi in Sicilia al 7,47%. Siamo consapevoli che da qui continuiamo a lavorare per crescere e per prepararci alle sfide future. In questa strada da percorrere ci aiutano certamente il lavoro, le intuizioni e le capacità di Matteo Salvini, assieme allo spirito di squadra che abbiamo saputo costruire. Intendo ringraziare tutti coloro che nel gruppo hanno lavorato per questo traguardo, il commissario regionale Claudio Durigon e i candidati che si sono spesi con impegno consentendo questo grande risultato elettorale”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assembla regionale siciliana.

“Quello raggiunto dalla Lega in Sicilia é un risultato di grande valenza. Non era scontato eleggere un parlamentare a Strasburgo, ma la nostra lista totalizzando 112.000 voti solo in Sicilia ha mostrato tutta la forza di un gruppo che attorno a Matteo Salvini e Luca Sammartino si è saputo affermare in queste elezioni europee. Abbiamo eletto Raffaele Stancanelli, che a Bruxelles si è saputo fare apprezzare per la grande professionalità e l’esperienza. É stato eletto un candidato di grande spessore che saprà rappresentare al meglio gli interessi della Sicilia. Stancanelli, che ho avuto modo di apprezzare in queste settimane di campagna elettorale, rappresenterà un valore aggiunto. Sono estremamente soddisfatto per il risultato raggiunto e, al contempo, convinto che ci siano tutte le condizioni per potere ampliare la squadra e puntare ad altri obiettivi. I risultati odierni dimostrano come la maggioranza di centrodestra in Sicilia riscuota l’apprezzamento degli elettori per il buon lavoro che il governo Schifani sta facendo”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega.

