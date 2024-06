Europee, iniziative di Leoluca Orlando a Caltanissetta, Siracusa e Randazzo

StrettoWeb

Proseguono gli incontri elettorali del capolista nelle Isole per Avs, Leoluca Orlando, con tre appuntamenti, oggi e domani 2 giugno, a Caltanissetta, Siracusa e Randazzo. Oggi a Caltanissetta, l’appuntamento è alle ore 18.00 da Punto G (piazza Mercato Grazia) insieme a Pierpaolo Montalto (segretario regionale Sinistra Italiana) e alla candidata per Avs nelle Isole, Stefania Pagliazzo.

Domani, 2 giugno, appuntamento a Siracusa, alle ore 11.00, in Largo XXV Luglio, con Seby Zappulla (segretario provinciale di Sinistra Italiana), Giusy Nanè (portavoce Europa Verde-Verdi Siracusa), Mauro Mangano (segretario regionale Europa Verde), Cinzia Dato (candidata per Avs nelle Isole), Pierpaolo Montalto (segretario regionale Sinistra Italiana) e Stefania Pagliazzo (candidata per Avs nelle Isole).

Alle ore 17.30, domani, a Randazzo, appuntamento in piazza Municipio, con Giuseppe Mannino (Ugs Sicilia), Pierpaolo Montalto (segretario regionale Sinistra Italiana) e Stefania Pagliazzo (candidata per Avs nelle Isole).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.