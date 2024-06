Europee, incontro con Vittorio Sgarbi a Reggio Calabria

StrettoWeb

Prosegue a ritmo serrato l’intenso tour del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi in Calabria. Martedì 4 giugno a Reggio Calabria presso l’hotel Eubea è previsto un incontro con i cittadini. Seguirà un tour presso alcune tra le più significative e peculiari istituzioni culturali della città, tra cui il Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”, il Museo del Bergamotto di Reggio Calabria e il Piccolo Museo San Paolo, senza perdere l’occasione per immergersi nella vita artistica della città e percorrere il km più bello d’Italia (il celebre Lungomare Falcomatà) e il centralissimo Corso Giuseppe Garibaldi.

Vittorio Sgarbi è candidato al Parlamento europeo nella lista di Fratelli d’Italia per la Circoscrizione Meridionale, che comprende, oltre alla Calabria, le regioni Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo. La tappa di Reggio Calabria è un appuntamento cruciale nel tour elettorale del celebre critico d’arte, in una città tradizionalmente in pieno e costante fermento artistico-culturale che si affaccia alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo con fiducia e slancio democratico.

