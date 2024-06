Europee, Furgiuele: “la Lega in Calabria oltre la media nazionale”

StrettoWeb

“Le elezioni Europee ci mostrano una Lega in forte crescita sia in ambito nazionale ma, soprattutto, in ambito territoriale. La Lega passa dal 5,7% delle politiche del 2022 al 9,31% di oggi. Addirittura in alcune realta’ si supera la media nazionale come a Lamezia Terme, a Catanzaro, a Crotone per arrivare a Gizzeria dove si sfiora il 30%”. Lo afferma il vice capogruppo della Lega alla Camera, il deputato calabrese Domenico Furgiuele.

“Dati – continua – importanti che fanno si’ che la Lega in Calabria trovi la regione con la piu’ alta percentuale fra tutte quelle del Centro Sud. Questo, insieme alla crescita del consenso per i partiti del centro destra, testimonia come i cittadini abbiano ancora fiducia nel buongoverno nazionale. La Lega – conclude – si afferma ancora una volta come una forza matura ed influente”.

