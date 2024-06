Europee, che frecciata di Grasso (FI) all’Opposizione: “altro che spallata al Governo…”

StrettoWeb

“Come era prevedibile, le cassandre dell’opposizione all’Assemblea Regionale Siciliana sono state clamorosamente smentite dal voto di questo fine settimana, da cui emerge in modo inequivocabile che la coalizione che sostiene il presidente Schifani ha la maggioranza assoluta del consenso popolare, a fronte di una opposizione che non raggiunge nemmeno il 40%”. Lo dichiara Bernardette Grasso, deputato regionale di Forza Italia.

“Per chi come noi è abituato a lavorare nei territori a contatto con le persone, questo risultato non è affatto una sorpresa come lo è invece per chi vive di inutili e sterili polemiche fini a sé stesse. Altro che spallata al Governo: dalle urne emergono due dati: lo straordinario risultato di Forza Italia e l’apprezzamento dei siciliani nei confronti del Governo regionale nella sua interezza. Soprattutto esce rafforzata la leadership politica del Presidente Schifani, che così potrà continuare nel lavoro avviato in questi due anni, anche nella proficua interlocuzione col Governo nazionale”.

