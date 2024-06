Europee 2024, Forza Italia chiude la campagna elettorale a Belvedere Marittimo

StrettoWeb

La domanda “Perché andare a votare?” è stata il fulcro dell’incontro tenutosi ieri a Belvedere Marittimo, Comune scelto da Forza Italia, per la forte presenza di iscritti, come tappa di chiusura della campagna elettorale per le europee dei prossimi 8 e 9 giugno. L’evento, organizzato dal circolo cittadino guidato dal Commissario belvederese Ciro Monetta, ha visto schierati in prima linea il sindaco Vincenzo Cascini e il vicesindaco Francesca Impieri.

Presenti anche i massimi rappresentanti del partito, locali e nazionali, tra i quali l’assessore Gianluca Gallo, la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale e vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, e il Presidente della Regione nonché vicesegretario nazionale, Roberto Occhiuto.

“Forza Italia è la scelta giusta”

La risposta a quella domanda è stata chiara e inequivocabile: il voto rappresenta un atto di partecipazione democratica e di impegno civico, fondamentale, in generale, per il futuro dell’Europa e del Paese, ma soprattutto per garantire che le istanze e i bisogni della Calabria siano ascoltati e rappresentati a livello europeo e, “in questo senso – è stato sottolineato – la scelta di Forza Italia non può che essere quella più giusta, per la sua capacità di interpretare al meglio le esigenze della comunità calabrese, dimostrata dal costante impegno nel promuovere politiche mirate allo sviluppo economico, alla creazione di occupazione e alla valorizzazione delle risorse locali”.

La presenza di una voce calabrese a Bruxelles è quindi fondamentale per far sì che le peculiarità e le sfide della nostra regione siano tenute nel dovuto conto nelle decisioni europee, assicurando un adeguato sostegno ai progetti di sviluppo regionale.

Gli interventi degli azzurri

Ad aprire la serata è stato il Sindaco di Belvedere, Vincenzo Cascini, il quale, con un linguaggio incisivo, ha rimarcato l’importanza del voto come atto di responsabilità e gratitudine verso coloro che si dedicano con passione alla gestione del territorio. Nel suo discorso, ha posto particolare enfasi sulla crescita e il progresso che la Calabria ha sperimentato sotto la guida attenta e competente dell’attuale governo, evidenziando come la regione sia ora vista con nuovi occhi, ricca di entusiasmo e potenzialità grazie agli sforzi congiunti dei suoi rappresentanti.

Cascini ha inoltre ulteriormente sottolineato l’importanza di avere una voce forte e autorevole in Europa, capace di promuovere e difendere gli interessi della regione all’interno della comunità europea. Ha quindi invitato i cittadini a votare con consapevolezza e a sostenere Forza Italia come partito in grado di garantire una rappresentanza efficace e determinata.

Ciro Monetta, dal canto suo, ha voluto ricordare quanto sia indispensabile un coinvolgimento di tutti per portare avanti il progetto politico illustrato durante la campagna elettorale. Ha richiamato alla necessità di un impegno condiviso e ha esortato i cittadini a essere operativi per far funzionare al meglio l’amministrazione comunale.

Le elezioni europee sono più importanti delle altre elezioni locali, ha detto, evidenziando la crescita di Forza Italia, i suoi meriti nelle politiche calabresi in tema soprattutto di agricoltura e sanità e l’importanza di aumentare il numero di votanti. Dunque ha voluto invitare tutti a portare amici e parenti alle urne per sostenere il partito.

Sulla stessa linea il vicesindaco, Francesca Impieri, che con le sue parole appassionate e piene di entusiasmo è riuscita a coinvolgere ulteriormente la numerosa platea. Anche lei ha voluto ricordare l’eccellente lavoro compiuto in Regione dal Presidente Occhiuto, dall’Assessore Gallo e dal governo regionale a guida Forza Italia, a dimostrazione di quanto il partito azzurro sia in grado di lavorare bene nell’interesse collettivo. Ha voluto ringraziare i rappresentanti regionali per la vicinanza dell’Ente al Comune di Belvedere e anche lei ha rivolto ai presenti un deciso e intenso invito al voto.

Stesso entusiasmo ed energia sono stati trasmessi dalla Presidente della Provincia, Rosaria Succurro, anche lei portatrice di un messaggio inequivocabile e incisivo: è imperativo esercitare il diritto al voto, facendo di Forza Italia il baluardo delle aspirazioni calabresi, e garantendo una presenza regionale di spessore e autorevolezza in ambito europeo, edificando così un avvenire prospero e sostenibile per la nostra regione. Regione guidata magistralmente dalla giunta Occhiuto, dimostrazione chiara delle capacità di buongoverno degli uomini del partito.

L’assessore Gianluca Gallo ha posto l’accento sul sostegno di Vincenzo Cascini a Forza Italia, ringraziando l’intera Amministrazione comunale per l’appoggio. Ha poi spiegato il ruolo cruciale dell’Europa in settori quali l’agricoltura, la pesca e la pace, sottolineando anch’egli quanto sia necessario recarsi alla urne e partecipare e ha esortato i cittadini a considerare il voto per Forza Italia come un sostegno al governo regionale, invitando tutti a eleggere rappresentanti capaci di portare avanti gli interessi della Calabria anche a livello europeo.

Nel suo intervento, l’on. Cannizzaro ha innanzitutto lodato e ringraziato l’Amministrazione belvederese, dicendo che “Belvedere è uno dei Comuni che ci riempie di orgoglio per l’appartenenza partitica”. E, in tema di europee, ha esaltato l’importanza di sostenere il presidente regionale Roberto Occhiuto e il modello Calabria, capace di suscitare l’interesse di altre regioni del sud Italia, interessate a partecipare a questo progetto di successo.

La chiosa di Occhiuto

La chiusura è stata naturalmente affidata proprio al Presidente della Regione, che si è soffermato sulla necessità di esprimere e portare avanti una classe dirigente di alta qualità. Ha parlato della scelta di Giusy Princi – attuale vicepresidente della Giunta regionale e persona di grande competenza – come candidata e ha rimarcato come queste elezioni siano cruciali per dimostrare che il governo regionale goda dell’apprezzamento dei calabresi.

Ha poi evidenziato i progressi compiuti dalla Calabria negli ultimi due anni e mezzo, dicendo che c’è ancora molto da fare e che quindi bisogna continuare sulla strada intrapresa, per continuare a mostrare come la nostra terra possa essere un modello per il Paese. Anche attraverso il voto europeo, da assegnare a Forza Italia, modo migliore per assicurare una rappresentanza forte dei calabresi a Bruxelles e far sentire la loro voce. Ha infine espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da Belvedere, promettendo di continuare a visitare il Comune con affetto.

