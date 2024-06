StrettoWeb

“Appena votato per il rinnovo del Parlamento Europeo, andiamo a votare perché il voto in una democrazia libera non è solo un dovere, ma il diritto di esprimere la propria preferenza per chi ci deve rappresentare nelle azioni del buon governo”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Si vota oggi giorno 8 giugno dalle ore 15:00 alle ore 23:00 e domani 9 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00. Buon voto”, conclude Basile.

