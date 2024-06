Europee 2024, FdI supera il 26% nel catanzarese: “grande risultato”

StrettoWeb

Roberto Sirianni, coordinatore di Fratelli d’Italia a Soveria Mannelli, esprime la propria soddisfazione per il grande risultato raggiunto dal partito di Giorgia Meloni nella sua Città. “All’inizio di questa avventura con Fratelli d’Italia, nel lontano 2012, non avrei mai pensato ad un risultato come quello raggiunto nella scorsa tornata elettorale. Uno spunto per cercare di essere sempre più presenti sul territorio”.

“In quest’ottica nei prossimi giorni contatterò la coordinatrice regionale Wanda Ferro per avviare finalmente l’iter dell’apertura di un circolo a Soveria Mannelli. Un sogno che coltiviamo nel cassetto da diverso tempo con i miei più stretti collaboratori”. Molte delle preferenze, anche a Soveria Mannelli, sono andate alle donne. Le calabresi Ersilia Amatruda e Luciana De Francesco, oltre a Giorgia Meloni, sono risultate tra le donne più votate.

“Il direttivo del nuovo circolo” conclude Sirianni “dovrà saper ascoltare le problematiche dei nostri concittadini e delle aree interne, come lo spopolamento, la Ferrovia della Calabria, l’ospedale di Soveria, la Strada del Medio Savuto, gli uffici pubblici che sono stati spostati nei centri più grandi, per poi confrontarsi

con i nostri referenti in Regione ed in Parlamento, facendo rete con le altre realtà locali del partito come il circolo di Lamezia Terme guidato da Gino Vescio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.