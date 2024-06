StrettoWeb

La coalizione Laburisti-Verdi guidata da Frans Timmermans è in vantaggio sulla destra di Geert Wilders alle elezioni Europee in Olanda. Stando ai primi exit poll, infatti, l’alleanza europeista otterrebbe 8 seggi rispetto ai 7 assegnati al Partito per la libertà (Pvv).

I primi exit poll sembrano quindi andare in controtendenza rispetto ai sondaggi della vigilia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.