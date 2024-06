Europee, Emma Bonino ha votato a Roma

StrettoWeb

“Se siete a casa sbrigatevi, se non lo avete ancora fatto, fatelo presto, ma andate a votare. Andate tutti a votare”, dice Emma Bonino, capolista al nordovest e candidata al centro per gli Stati Uniti d’Europa, parlando con i giornalisti dopo aver votato nel suo seggio di Roma in via dell’Arco del Monte. Bonino era accompagnata dal segretario di +Europa, Riccardo Magi.

