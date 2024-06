Europee, Elly Schlein chiude la campagna elettorale a Catania

StrettoWeb

Elly Schlein, capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Sicilia-Sardegna alle prossime Europee, torna sull’Isola per la chiusura della campagna elettorale. L’appuntamento è per mercoledì (5 giugno) alle ore 20 in piazza Currò, a Catania.

Al comizio, oltre al segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, ci saranno i candidati siciliani della lista PD per la circoscrizione Sicilia-Sardegna: Antonio Nicita, Lidia Tilotta, Pietro Bartolo, Giuseppe Lupo, Maria Flavia Timbro e Giuseppe Belvisi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.