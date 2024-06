StrettoWeb

Domani pomeriggio, alle 18, il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi sarà a Catania all’hotel Nettuno, in via Ruggero di Lauria 121, per la chiusura della campagna elettorale.

Con lui il coordinatore politico di Noi Moderati Francesco Saverio Romano e i candidati alle elezioni europee della lista Forza Italia-Noi Moderati Massimo Dell’Utri e Marco Forzese.

