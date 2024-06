Europee, De Luca: “chi non va a votare diventa complice del sistema”

StrettoWeb

“Chi non va a votare diventa complice del Sistema“. E’ quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della Lista Libertà. “Per battere il Sistema bisogna andare a votare perché il Sistema ha sempre il suo pacchetto di voti che aumenta sempre più di peso specifico grazie all’esercito del non voto. Diamo una spallata al Sistema in Libertà”, conclude De Luca.

