Europee, De Luca: “avete tutti la maglietta sudata? Serve un ultimo sforzo”

Ultime ore di campagna elettorale in vista delle elezioni europee del prossimo fine settimana. Tutti i partito stanno organizzando gli ultimi eventi prima del voto. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e federatore della lista Libertà, ha girato tutta Italia per recuperare consenso.

Il sindaco di Taormina terrà gli ultimi comizi tra Taormina, Zafferana, Messina, Caltanissetta, Caltagirone prima del silenzio elettorale imposto per legge. Nella tradizione diretta social, Cateno De Luca, ha detto: “avete tutti la maglietta sudata? Serve un ultimo sforzo. Diamoci da fare in queste ultime 48 ore di campagna elettorale per raggiungere l’obiettivo”.

