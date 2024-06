Europee, De Luca ai cittadini di Taormina: “vi chiedo di confermarmi la fiducia”

StrettoWeb

“Il 2 marzo abbiamo lanciato proprio da Taormina il nostro progetto di Libertà. Da quel giorno è iniziato un percorso che ci ha portato ad essere il primo progetto veramente alternativo in grado di sconfiggere il sistema. Abbiamo dimostrato la nostra capacità amministrativa nei palazzi municipali nei quali siamo stati chiamati a governare. A Taormina, in particolare, abbiamo preso un comune in dissesto finanziario, vittima di quello che abbiamo definito il sistema Taormina, e lo abbiamo smontato pezzo dopo pezzo, ristabilendo legalità“, è quanto afferma Cateno De Luca, durante un comizio in Piazza in vista delle elezioni europee. Presenti anche Laura Castelli e Capitano Ultimo.

“Oggi vi chiedo di confermare la fiducia che avete avuto nei miei confronti il 25 settembre 2022, quando qui è stato un plebiscito nei miei confronti come presidente della Regione , e la stessa fiducia che mi avete dato lo scorso anno quando avete scelto che fossi il vostro sindaco. Vi chiedo di avere ancora una volta fiducia in me, in Libertà e nel progetto De Luca Sindaco di Sicilia“, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.