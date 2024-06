Europee, la Dc di Rotondi sosterrà Fratelli d’Italia

StrettoWeb

La Dc di Gianfranco Rotondi sosterrà Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia anche alle elezioni europee. “Abbiamo scelto lei come candidato premier, siamo contenti e la rivotiamo. E non abbiamo richiesto nessuna candidatura nelle liste”, ha spiegato Rotondi nella sede milanese di FdI in corso Buenos Aires.

“Bisogna ricordare che non stiamo parlando della Dc che ha fatto la storia di questo Paese, ma di quella fondata nel 2004 e che da allora è costantemente presente in Parlamento e nelle maggiori aule consiliari – ha aggiunto -. La Dc è stata dalla parte di Berlusconi finché è stato candidato premier. Alle ultime politiche, senza rompere con Berlusconi, il nostro esito è stato quello di sostenere Meloni. Siamo l’unico partito, insieme a FdI, ad averla indicata come premier, anche se le proporzioni sono ovviamente diverse. I nostri sono numeri marginali. E a chi dice che ci siamo collocati con l’estrema destra – ha proseguito – rispondo che ho ascoltato Giorgia Meloni a Piazza del Popolo e quello che mi ha stupito non è stato tanto il suo discorso, ma la piazza. La piazza di una forza tranquilla che mobilita il ceto medio e quelli popolari. Non ci sono stati gesti sbagliati in quella piazza perché il mondo e la politica sono cambiati. E noi lo abbiamo visto e capito due anni prima degli altri”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.