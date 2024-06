Europee, Conte chiude a Palermo la campagna elettorale del M5S

StrettoWeb

Il presidente del M5S Giuseppe Conte chiuderà a Palermo la campagna elettorale in vista della prossime elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno. L’appuntamento è per venerdì 7 alle 18,30 a piazza Verdi.“È ora di decidere – dice Conte- da che parte stare. L’8 e 9 giugno non si può rimanere a casa e lasciar vincere il partito trasversale delle armi, che vuole mettere elmetto e mimetica ai ragazzi anziché impegnarsi per il diritto a uno stipendio giusto e a una casa. Non facciamo vincere chi calpesta l’ambiente. Dalla Sicilia, la parte d’Italia più lontana da Bruxelles, alziamo la testa e facciamoci sentire forte. Diamo voce all’Italia che sta dalla parte giusta”.

“È la prima volta- afferma il referente M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – che il M5S chiude una campagna elettorale a Palermo. È un chiaro riconoscimento per il lavoro svolto nei nostri territori e per il consenso che la Sicilia ha sempre dato al Movimento”. “Il governo Meloni – prosegue Di Paola – ha sempre bistrattato la Sicilia, come dimostra la riforma in cantiere a Roma sull’autonomia differenziata che rischia di mettere la pietra tombale sulle prospettive di sviluppo dell’intero Meridione. È per questo che tutti i simpatizzanti del Movimento devono convincere gli indecisi ad andare a votare. La matita è la più grande arma di protesta a disposizione di tutti. Non utilizzarla sarebbe un imperdonabile harakiri”.

