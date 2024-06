Europee, Conte a Palermo: “votare il M5S per evitare la terza guerra mondiale”

StrettoWeb

Chiusura di campagna elettorale per Giuseppe Conte ed il Movimento 5 Stelle a Palermo in vista delle elezioni europee. “Dobbiamo votare per la pace, dobbiamo votare per il M5S perché c’è il rischio che i nostri figli vadano in guerra in Ucraina. Non possiamo permettere che l’Italia venga trascinata in una terza guerra mondiale. Noi lo impediremo, come pure impediremo il ritorno all’austerità e i tagli alla sanità”, rimarca l’ex premier.

“Solo M5S è garanzia di un impegno per fermare la follia”

“In Europa si accelera sull’escalation militare. Macron annuncia l’invio di caccia e addestratori e parla di una ‘brigata francese’ – 4500 soldati ucraini equipaggiati dalla Francia. Salvini, che ha sostenuto tutti gli invii di armi in Italia e in Europa, fa finta di battersi per la pace a poche ore dal voto e litiga con Tajani. Meloni e gli altri in silenzio. Basta con le prese in giro. Domani e domenica diffidate di chi parla di pace ma vota per la guerra. Solo il M5S è una garanzia di impegno e scelte coerenti per fermare questa follia. Il popolo della pace deve farsi sentire”, ha affermato il leader di M5S, Giuseppe Conte.

