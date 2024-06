Europee, Conte: “cantiere con il Pd? Serve alternativa a questo governo”

StrettoWeb

“Al M5s interessano i temi, come la convergenza sul salario minimo legale” su cui “il Pd è arrivato tardi altrimenti lo avremmo fatto con il Conte 2”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte parlando del rapporto col Pd al Corriere tv.

Interpellato sul futuro del campo largo o campo giusto, ha risposto: per me quel “cantiere non si è mai interrotto, sono traiettorie politiche che vanno costruite per formare una alternativa a questo governo che è particolarmente incapace e inidoneo. Non si può ragionare da soli e in modo prepotente. Ora ci sono delle elezioni in cui ciascuno tenta di migliorare le proprie performance ma quella traiettoria non è messa in discussione“, conclude Conte.

