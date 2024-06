Europee, Comito: “congratulazioni a Giusi Princi, porterà la nostra voce in Europa”

StrettoWeb

“Non possiamo nascondere la soddisfazione, e l’orgoglio, nell’osservare lo straordinario risultato di Forza Italia in Calabria, che spinge all’Europarlamento la nostra Giusi Princi. Rivolgo alla vicepresidente, a nome dell’intero gruppo consiliare regionale, le mie più vive congratulazioni per questo eccezionale traguardo”. È quanto afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Michele Comito, in merito ai risultati delle elezioni europee.

“Sfiorare il 18% significa avere svolto un lavoro egregio nel far comprendere ai cittadini calabresi che la Calabria può continuare ad avanzare, seguendo il passo del presidente Roberto Occhiuto, solo se avrà voce in Europa. Ed è quello che stiamo costruendo, con la nostra azione politica moderata nei toni e incisiva nei contenuti, come ci ha sempre insegnato il presidente Berlusconi, come continua a fare il nostro segretario nazionale Tajani e tutti noi che, sui territori – dal coordinatore regionale Francesco Cannizzaro a chi l’ha preceduto creando solide basi, Giuseppe Mangialavori – lavoriamo per far crescere il peso della Calabria non soltanto in Italia ma anche e soprattutto in Europa”.

