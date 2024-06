StrettoWeb

Carola Rackete, l’attivista comandante della Sea Watch 3, risulta tra i 3 eletti alle europee in Germania della Linke: lo annuncia il partito in un comunicato in cui ringrazia gli elettori.

La Linke ha quasi dimezzato i voti rispetto al 2019, passando dal 5,5% al 2,7%.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.