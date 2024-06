Europee, la campagna in grande stile di FdI Calabria

StrettoWeb

Ancora grande soddisfazione per FdI in Calabria. Non solo si conferma primo partito eletto alle Europee, ma raggiunge anche la vetta in Calabria- Sul successo di queste ultime elezioni è ritornato il deputato cosentino Alfredo Antoniozzi che ha così commentato: “Fratelli d’Italia anche in Calabria ha fatto una campagna elettorale per le europee di grande stile”.

“Tutto questo è merito dell’intero partito iniziando dal nostro coordinatore regionale Wanda Ferro, dei parlamentari, dei consiglieri regionali e assessori, degli amministratori e dei dirigenti. Abbiamo rieletto Denis Nesci, grande risorsa, abbiamo dimostrato la compostezza e il senso politico di Luciana De Francesco, che ha lavorato da militante, e apprezzato anche il contributo di Ersilia Amatruda”.

“Tutto il partito nazionale credo abbia apprezzato la sobrietà espressa pur in un quadro di entusiasmo e di impegno condito con passione. Io penso che questo stile rappresenti una chiave importante per il nostro futuro” – conclude il il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

