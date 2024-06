Europee in Calabria, il giorno dopo: “i veri sconfitti sono quelli che non hanno votato”

StrettoWeb

“Le urne ci consegnano un quadro chiarissimo: i veri sconfitti sono quelli che hanno

deciso di non andare a votare ed è proprio a quelli che dobbiamo rivolgerci. Chi invece ha catalizzato su Maraio la battaglia come se fosse candidato lui, perde

clamorosamente, perché al netto dei 100 voti di chi sosteneva Sandra Mastella e

delle preferenze della Greco (votata in alcuni casi da sola), prende meno del PD

che senza qualche evidente travaso, avrebbe potuto fare un buon risultato”.

“La potente macchina da guerra, le chiamate, le richieste ai dipendenti, i lavori, le

assunzioni ed impegni presi (lo abbiamo visto finanche nelle vesti di vigile urbano

fermare le macchine, andare nelle case), di fatto si ferma a poco più di 400 voti.

Sicuramente sentiremo dire che è stato un grande risultato ma anche questa volta

dovrà accontentarsi solo dell’effetto “Trascinamento”.

“Il PD, rispetto al resto del Paese, fa un pessimo risultato ascrivibile a questo abbraccio mortale che, se ancora mantiene con alcuni giovani che ragionano da vecchi, piegati finanche a reggere la “candela” e vecchi che si scoprono giovani, senza una presa di distanza vera, non potranno rappresentare il CAMBIAMENTO che la gente in queste elezioni chiede”.

“Il vero successo è ascrivibile a Forza Italia che senza schiamazzi si porta al 31 %. Certamente nei prossimi giorni noi continueremo a fare la nostra parte con l’unico obiettivo di scardinare questo sistema di potere perché ormai il Re è nudo!”. E’ quanto riporta l’Associazione politico-culturale ArticoloVENTUNO.

