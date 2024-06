Europee, Bonaccini al seggio di Campogalliano: “andate a votare”

StrettoWeb

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, capolista del Pd alle Europee nella circoscrizione Nord Est, ha votato nel pomeriggio, alle 17.30, all’istituto comprensivo Bosco, nel paese dove abita da sempre, a Campogalliano, alle porte di Modena. Per lui, come per molti altri elettori, in questi giorni, due schede: quella per le Europee e quella per le Comunali di Campogalliano.

“Ho appena votato! Proprio dove frequentai le scuole medie, a Campogalliano. Mi raccomando, andate a votare. Anche per rispetto di chi diede la vita per ridarci libertà e democrazia“, scrive sui social Bonaccini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.