Europee, Bersani: “Vannacci è il salvagente di Salvini”

StrettoWeb

“Vannacci è il salvagente di Salvini. Come succede in tutte le destre europee, ha una funzione: per superare la linea tagliafuoco hai bisogno di qualcuno più a destra. Non è una semplice macchietta, fa emergere cose che sono presenti nella società, sono contrario a non parlarne“. Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.

“Vuole la decima? Se vuol fare un giro con me lo porto in alcuni posti al nord dove a proposito di Decima Mas se ne sono viste di cotte e di crude, dove gli danno l’undicesima, la dodicesima, fino alla centesima”, conclude Bersani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.