Europee, Barbagallo (PD): “ottimo risultato a livello nazionale, in Sicilia…”

StrettoWeb

“Nell’analisi del voto non posso nascondere la soddisfazione per il risultato conseguito dal PD a livello nazionale che ci pone, senza alcun dubbio, alla guida del fronte che si oppone e si opporrà fino alla fine a questo governo a trazione centrodestra. Il risultato è ancora più significativo in considerazione del vento di destra che sta soffiando in Europa. E per questo voglio rivolgere un ringraziamento alla nostra segretaria, Elly Schlein, capolista nella circoscrizione Isole che si è spesa in prima persona, girando in un lungo e in largo la Sicilia, senza risparmiarsi, come mai nessun altro segretario e dirigente nazionale ha fatto prima d’ora”. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, all’esito delle consultazioni Europee.

“Il PD Sicilia – prosegue – recupera oltre 2 punti rispetto ai dati sia delle ultime Politiche sia delle ultime regionali e ciò dimostra che il lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti. Voglio ringraziare per questo tutti i nostri elettori che hanno creduto in noi e naturalmente i candidati della lista PD ed, in particolare, coloro che rappresentando la società civile hanno allargato la nostra proposta politica”.

“I dati dicono anche che – aggiunge – siamo l’unica forza dell’opposizione presente all’Ars che cresce e si consolida. E questi numeri consegnano al Pd l’onere di costruire un’agenda di alternativa a Schifani coinvolgendo le reti civiche che hanno contribuito a rimettere in sintonia questo partito con la società. Per rilanciare l’azione del partito, dopo l’estate avvieremo la fase congressuale per allargare il perimetro a mondi vitali e all’associazionismo ed investire sempre di più sui circoli territoriali e sui giovani”.

“Saremo da subito al lavoro per – continua – proseguire le nostre battaglie su autonomia differenziata, sanità pubblica, scuola pubblica, legalità e lavoro. Insomma, l’azione riformatrice del partito siciliano non si ferma. A Peppino Lupo – conclude – , a nome di tutto il partito, le più vive congratulazioni. Lo conosco bene e so che porterà alto il nome del PD siciliano a Bruxelles”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.