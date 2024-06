StrettoWeb

Diversi partiti olandesi, tra cui la destra (Pvv) di Geert Wilders, i cristiano-democratici (Cda) e i populisti del Forum per la democrazia (FvD) di Thierry Baudet, hanno denunciato attacchi hacker Ddos (distributed denial-of-service) ai loro siti internet mentre nei Paesi Bassi è in corso il voto per le Europee.

La responsabilità è stata rivendicata su Telegram da HackNet, un gruppo che afferma di essere filo-russo.

