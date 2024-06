Europee, Antonio De Luca (M5S ARS): “buon lavoro al neo parlamentare europeo Antoci”

StrettoWeb

“Al neo deputato europeo Giuseppe Antoci i complimenti miei e del gruppo parlamentare che rappresento per l’importante traguardo raggiunto in questa tornata elettorale. A Giuseppe auguriamo buon lavoro, certi che saprà rappresentare al meglio in Europa le ragioni di pace e legalità così come tutti gli altri valori e temi che da sempre contraddistinguono il Movimento 5 Stelle”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Un plauso e un ringraziamento sentito va anche agli altri candidati della lista che si sono spesi in questi mesi tra la Sicilia e la Sardegna nel corso di una campagna elettorale fatta sempre a testa alta e all’insegna della massima correttezza. Un grosso grazie, infine, a tutti gli elettori e anche agli attivisti del Movimento che anche questa volta non si sono risparmiati, garantendo, come sempre un validissimo supporto. La fiducia riposta anche questa volta nel M5S Sicilia per noi è da stimolo per nuovi e ambiziosi progetti sempre a beneficio dei siciliani”.

