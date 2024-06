Europee, a Siderno iniziativa con Nicola Irto, Francesco Boccia e Sandro Ruotolo

StrettoWeb

Mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 18, la sala consiliare della Città di Siderno sarà il luogo di un incontro di grande importanza per la comunità locale e per il Partito Democratico. Saranno presenti il Segretario Regionale Sen. Nicola Irto, il giornalista Sandro Ruotolo e il Capogruppo PD al Senato Francesco Boccia, tre figure di spicco del panorama politico nazionale.

Una gradita occasione per salutare i militanti, i simpatizzanti e tutti coloro che condividono i valori del Partito Democratico, in vista delle imminenti elezioni europee che si terranno l’8 e 9 giugno. Sarà un momento di condivisione e di sostegno reciproco in un momento cruciale per il futuro dell’Unione Europea e per il ruolo dell’Italia all’interno di essa. Prima dell’iniziativa, il Segretario Regionale, il giornalista e il Capogruppo al Senato incontreranno il Sindaco e l’intera amministrazione comunale di Siderno.

L’obiettivo di questo incontro preliminare è quello di effettuare una valutazione sulla condizione degli enti locali nel Mezzogiorno, discutendo di eventuali criticità e opportunità per lo sviluppo e il benessere del territorio.

