Un’estate al Sud all’insegna del divertimento: apre l’Acquapark Odissea 2000

Ancora una volta l’estate del Sud si apre ed in anticipo dalla Calabria. A Corigliano-Rossano. All’Acquapark Odissea 2000 che a giovani e famiglie propone un grande weekend di giugno, sabato 15 e domenica 16, prima del prossimo fatidico Solstizio d’Estate, all’insegna del divertimento e del relax, ma anche della scoperta autentica del territorio.

Inizia così, con una bella proposta di full immersion in una delle aree più interessanti e tutte da scoprire della Calabria inedita, la 30esima e come sempre attesissima stagione dell’Acquapark dei record, all’insegna dell’adrenalina ma anche dello star bene in famiglia con i più piccoli ai quali sono dedicate l’Isola di Galatea con i getti d’acqua ed i tunnel colorati, il Castello di Hermes, la Penelope House, il Polidoro che offre i suoi tentacoli per tuffi divertenti.

Baricentrica tra i territori magno greci dell’antica Sybaris e dell’antica Kroton, l’Acquapark di contrada Zolfara rappresenta da sempre la base ideale per spingersi alla scoperta esperienziale di tutto quel patrimonio identitario e distintivo che, dal Codex Purpureus Rossanensis alla Fabbrica ed al Museo della Liquirizia, dal Patire al Castello Ducale, da Pitagora al Parco ed al Museo Archeologico della Sibaritide, passando dalle famose e storiche cantine del Cirò, terra che diede i natali a quel Luigi Lilio inventore del Calendario Gregoriano fino alle risaie di Sibari, le più a sud del nord del mondo, rende davvero straordinario questo territorio e con esso l’intera regione.

La stagione 2024 alla porte si preannuncia già ricca di novità e sorprese. Sabato 15 giugno si entra tutti a prezzo ridotto. Anche gli adulti pagano il ticket a 13 euro. E sarà inaugurata anche l’ultima tematizzazione in ordine di tempo della grande avventura mitologica partita nel 1995: sempre sabato 15 aprirà, infatti, OLYMPUS – IL PRANZO DEGLI DEI, la nuova area ristoro dell’Acquapark, resa ancora più bella, accogliente, funzionale ed ispirata anch’essa ai miti degli dei ed agli eroi dell’antica Grecia.

Domenica 16 giugno Radio Kiss Kiss, da sempre radio ufficiale di Odissea 2000 sarà in diretta da Corigliano-Rossano con Pippo Pelo ed Adriana e Aka 7even. Si tratta di un primissimo appuntamento che sarà seguito da altri momenti di musica e personaggi dello spettacolo. #pensaciprima. Chi acquista i biglietti su odissea2000.it entro domenica 9 giugno paga il ticket di ingresso al prezzo dei più piccoli. 13 euro dal lunedì al sabato e 15 euro per l’ingresso di domenica.

