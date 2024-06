Elezioni Francia, candidati e ultimi sondaggi

StrettoWeb

Si sono chiuse in Francia le liste dei candidati nelle 577 circoscrizioni per le legislative del 30 giugno e 7 luglio. I sondaggi rappresentano una situazione in cui il partito di Marine Le Pen è accreditato di circa il 30% dei voti. Il suo presidente Jordan Bardella punta alla poltrona di premier. Il partito di Macron, invece, è accreditato del 20% dei voti e ha deciso di non presentare candidati in una ventina di collegi elettorali ritenuti perdenti.

L’ex presidente François Hollande ha sorpreso tutti annunciando la sua candidatura con i socialisti. Mentre, l’altro ex presidente Nicolas Sarkozy, ha criticato duramente l’alleanza dei Républicains, il suo partito, con la destra di Le Pen.

