Elezioni Europee, Reggio Calabria fanalino di coda per l’affluenza alle urne: è la peggiore tra le principali città

Reggio Calabria fanalino di coda dell’Italia intera per quanto riguarda l’affluenza alle urne alle elezioni europee: la città calabrese dello Stretto s’è fermata al 9,53% di votanti alle ore 23:00 di sabato 8 giugno, il primo giorno del voto. Nessun’altra città medio-grande ha fatto così male. Nella vicina Messina l’affluenza è stata del 12,22%. A Palermo dell’11,59%. A Cosenza dell’11,49%. A Catanzaro dell’11,18%. Soltanto Crotone ha fatto peggio di Reggio con un clamoroso 6,94%.

L’affluenza nazionale è stata del 14,65%. In Piemonte, dove si vota anche per le Regionali, è stata del 18,01%, ma la Regione con l’affluenza più alta è stata la Toscana con il 18,77%.

Tra gli altri comuni spiccano in positivo i dati di quelli in cui si vota anche per le amministrative: Firenze è arrivata al 23,79%, Perugia al 22,53%, Bari al 22,09%. Fa addirittura meglio Caltanissetta al 24,00%, e quasi tutti i principali comuni calabresi al voto: Vibo Valentia 25,57%, Corigliano-Rossano 25,38%, Montalto Uffugo 24,17% e Gioia Tauro 22,46%.

AGGIORNAMENTO: In tarda notte è arrivato il dato di Catania che peggiora Reggio: nel capoluogo etneo ha votato soltanto l’8,93% degli aventi diritto.

