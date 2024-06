Elezioni Europee, Macron crolla e si dimette: la Francia torna al voto tra tre settimane

StrettoWeb

Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha annunciato lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale francese. Indette le elezioni anticipate il 30 giugno e il 6 luglio. La sconfitta alle elezioni europee non ha lasciato scampo al presidente francese, il quale è andato incontro ad una disfatta senza precedenti.

Le parole di Macron

“Questo non è un buon risultato per i partiti che difendono l’Europa. Non potrò continuare come se nulla fosse. Ho deciso di restituirvi la scelta del vostro futuro parlamentare attraverso il voto. Per questo motivo questa sera sciolgo l’Assemblea nazionale. È una decisione seria e pesante. Ma è soprattutto un atto di fiducia”, afferma il presidente Macron.

Le Pen distrugge Macron

In Francia, secondo i primi exit poll, vince nettamente il partito di Le Pen e crolla Macron. Il partito di destra Rassemblement National, con capolista Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, ha totalizzato, secondo una media degli exit poll diffusi dai media, attorno al 32%. Oltre il doppio di Valérie Hayer, capolista dei macroniani di Renaissance, ferma al 15,2%. Buono il risultato di Raphael Glucksmann, con la lista Partito socialista-Place Publique, che arriva terzo con il 14%.

Europee, Marine Le Pen: “pronti a governare”

“Siamo pronti a esercitare il potere, pronti a mettere fine a questa immigrazione di massa, a fare del potere d’acquisto una priorità, siamo pronti a rilanciare la Francia”. Lo ha dichiarato Marine Le Pen, commentando la decisione del presidente francese, Emmanuel Macron, di sciogliere l’Assemblea nazionale a seguito dei risultati delle elezioni europee. Con il risultato dell’Rn “sopra il 32%, i francesi ci hanno appena assegnato il dato più alto tra tutti i partiti in 40 anni”, ha dichiarato Le Pen, che ha “accolto con favore”, la decisione di Macron. “Il voto dei francesi è definitivo: il presidente, rispondendo all’appello di Jordan Bardella, ha appena annunciato il ritorno dei francesi alle urne tra poche settimane”, ha aggiunto Le Pen.

