Elezioni Europee: disponibile sul sito del Comune di Messina la funzione “Dove voto?”

In vista delle Elezioni Europee 2024, il Comune di Messina ha predisposto sul sito istituzionale la funzione “Dove voto”, già attiva dal 28 maggio scorso, all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it a supporto degli elettori. Consultare la piattaforma web è semplice, basta inserire il proprio codice fiscale per avere in tempo reale l’individuazione della sezione dove recarsi a votare.

A partire dalle ore 23 di oggi, sabato 8 giugno 2004, sarà attivo un ulteriore servizio online nella quale ciascun cittadino potrà consultare in tempo reale tutti i dati inerenti alle votazioni. Cliccando sul link https://elezioni.comune.messina.it/# sarà possibile visualizzare tutte le informazioni sull’andamento del voto, seguire in tempo reale i dati di affluenza alle urne e i risultati relativi alle Elezioni Europee 2024.

Verranno pubblicati i dati delle Affluenze:

delle ore 23 di sabato 8 giugno

delle ore 12 di domenica 9 giugno

delle ore 19 di domenica 9 giugno

delle ore 23 di domenica 9 giugno (finali).

Lo spoglio parte dalle ore 23 di domani, domenica 9 giugno – i dati sulla piattaforma saranno aggiornati in tempo reale alla ricezione dai vari seggi.

Alla piattaforma è possibile accedere anche da telefono cellulare e smartphone.

