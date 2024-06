Elezioni Europee, ecco quando si vota nelle altre nazioni

StrettoWeb

Tutto pronto in Europee per le elezioni in vista del rinnovo del Parlamento Europeo. I primi a votare saranno gli olandesi: nei Paesi Bassi i seggi apriranno i battenti il 6 giugno, dando il via alla tornata elettorale continentale. Il giorno dopo, venerdì 7 giugno mattina, apriranno i seggi in Irlanda e Repubblica Ceca. Sabato 8 giugno toccherà agli elettori di Lettonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Malta e Italia.

Il nostro Paese e la Repubblica Ceca saranno le uniche due nazioni dell’Ue a fare votare i cittadini su due giornate diverse. In particolare, in Italia le urne saranno aperte dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno (nelle stesse ore si terranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le amministrative in 3.700 comuni). Domenica 9 giugno, andranno al voto i cittadini degli altri 20 Stati membri.

