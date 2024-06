Europee, Calenda pubblica un sondaggio clandestino. “No, sono gli invitati a una festa di gala” (ma ci sono i DATI)

StrettoWeb

A pochi giorni dalla fine della campagna elettorale in vista delle elezioni europee del prossimo fine settimana con tutti i partiti impegnati in dibattiti, comizi ed eventi, Carlo Calenda, leader di Azione, ha pubblicato un sondaggio clandestino con tutti i dati delle varie liste.

Dati

Secondo le intenzioni di voto pervenute all’ex ministro del Governo Renzi: Hermanita (Fdi) sarebbe tra il 26% ed il 28%, Elle Ici (Pd) tra il 21% ed il 23%, Earl of Stars (M5S) tra il 15% ed il 17%, Capitan y General (Lega) tra l’8% ed il 10%, Buonanima (Forza Italia) tra l’8% ed il 9%, Salis e Pepe Verde (Alleanza Verdi – Sinistra) tra il 4,5% ed il 5,5%, Plus Vive (Stati Uniti d’Europa) tra il 4% ed il 5%, Avengers (Azione) tra il 4% ed il 5%.

“Era una vita che sognavo di dire: votate Avengers“, afferma ironicamente Calenda che poi dice “sono gli invitati a una festa di gala“, ma in realtà, come abbiamo avuto modo di vedere, non è così.

