Elezioni Cittanova, Noi Moderati: “speriamo che chi vince abbia a cuore le sorti del paese”

StrettoWeb

“A pochi giorni dal termine della campagna elettorale che precede la chiamata alle urne dei cittadini, che sceglieranno un Sindaco ed una amministrazione rinnovata, il partito “Noi Moderati di Cittanova” nella figura del Commissario Cittadino e degli iscritti e simpatizzanti vuole augurare a tutti i candidati a sindaco e ai candidati consiglieri un “In bocca al lupo” ed una buona fine di campagna elettorale”. Comincia così la nota del partito in vista delle elezioni a Cittanova.

“A questa competizione partecipano quattro coalizioni formate, tutte, da illustri professionisti e cittadini che hanno sempre dimostrato di avere a cuore il bene di Cittanova. A coloro che saranno ratificati amministratori, “Noi Moderati” vuole augurare un proficuo lavoro di buona amministrazione. Auspichiamo, inoltre, che qualunque sia la coalizione vincente abbia a cuore il bene del nostro paese, un paese pieno di potenzialità e di risorse, ma che ha sofferto per troppo tempo la perdita di tanti e tanti concittadini costretti ad emigrare per cercare lavoro”.

“Amministrare significa farsi carico di un grande onore ma anche di un grande onere che si traduce nella necessità di costruire delle traiettorie di lungo periodo ed essere presenti quotidianamente esprimendo il proprio ruolo con impegno e coscienza. La responsabilità come prima caratteristica della libertà, e quindi come primo valore etico e politico; il realismo come criterio di conoscenza e di approccio ai problemi contro gli schematismi ideologici che avvelenano il dibattito pubblico; il dialogo come metodo di azione politica, perché la differenza è ricchezza; il riformismo come strada per i cambiamenti necessari alla modernizzazione del Paese e allo sviluppo come prospettiva per costruire un futuro vivibile per le nuove generazioni; il lavoro come contributo che ognuno può dare alla costruzione del bene comune e del benessere di tutti”.

“Consigliamo ai Cittanovesi, infine di andare a votare perché il futuro del paese è in mano a chi ne esercita il tale diritto. Il voto è il primo passo per costruire il futuro”, si chiude la nota firmata dal Commissario Cittadino del movimento, Rosario Galluccio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.