Comunali, le città al ballottaggio: dove e come si vota

Sono circa 100 i comuni in Italia in cui si andrà al ballottaggio per l’elezione del sindaco. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 giugno. Una volta chiusi i seggi inizierà lo spoglio che StrettoWeb seguirà in diretta. In particolare vanno al ballottaggio Bari, Firenze, Perugia, Caltanissetta come città principali e un’altra decina di capoluoghi.

A Firenze torneranno al voto Sara Funaro, sostenuta da Pd, Sinistra Italiana +Europa, Azione, Europa Verde, Movimento Laburista, Volt e Movimento Centro, al 43,2% dei consensi al primo turno, e l’ex direttore degli Uffizi Eike Dieter Schmidt, per il centrodestra (32,9%). Secondo turno anche per Bari, dove ci sarà la sfida tra il candidato di centrosinistra Vito Leccese, avanti con il 48% e quello di centrodestra Fabio Saverio Romito, con il 29,1% delle preferenze.

A Potenza, a contendersi la fascia da primo cittadino saranno Francesco Fanelli (Lega), che al primo turno era avanti con il 40,6% e Vincenzo Telesca (centrosinistra), al 32,4%. Ballottaggio anche per Campobasso tra Aldo De Benedittis (centrodestra al 48,31%), sfiderà Marialuisa Forte (centrosinistra è al 31,89).

Secondo turno anche a Lecce tra Adriana Poli Bortone, candidata del centrodestra, ferma al 49,95%, e il sindaco uscente Carlo Salvemini, ricandidato per il centrosinistra, che ha ottenuto il 46,73%. A Caltanissetta, invece, andranno al ballottaggio Walter Calogero Tesauro (centrodestra al 34,42%) e Annalisa Maria Petitto (30,82%). A Vercelli Roberto Scheda (centrodestra al 37,87%) sfida Gabriele Bagnasco (25,60%).

A Perugia, sarà testa a testa tra Vittoria Ferdinandi (centrosinistra allargato al 49,1%) e Margherita Scoccia (centrodestra al 48,29%), a Cremona tra Alessandro Portesani, al 43,11% di voti, e Andrea Virgilio, al 42,11 % di preferenze e a Urbino tra Maurizio Gambini (47,96%) e Federico Scaramucci (44,73%).

Come si vota

La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

