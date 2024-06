Elezioni, l’affluenza sale al 40% alle 19 ma traina il Nord: il Sud è sotto il 30% | DATI

StrettoWeb

Alle ore 19:00 il dato nazionale per le elezioni europee si attesta al 40,8%, in aumento di circa 15 punti percentuali rispetto alle ore 12. A trainare l’affluenza le Regioni del Nord a cavallo tra il 45% ed il 47%, mentre Calabria, Sicilia ed anche Sardegna sono ultime per distacco con valori inferiori intorno poco sotto del 30%. Insomma, persiste una grande differenza tra il Settentrione ed il Meridione per quanto riguarda l’affluenza e forse in questa tornata elettorale è ancora più marcata. Notevoli le differenze tra i centri in cui si vota anche per le comunali e quelli in cui si vota solo per le europee: l’affluenza è molto più alta, com’è comprensibile, dove si vota anche per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale.

Ecco i dati dettagliati con focus su Calabria e Sicilia, e poi l’affluenza Regione per Regione.

Affluenza alle urne per le europee nei comuni capoluogo di provincia in Calabria:

Vibo Valentia 57,58% (si vota anche per le comunali)

(si vota anche per le comunali) Catanzaro 30,07%

Cosenza 28,70%

Reggio Calabria 28,66%

Crotone 20,78%

Affluenza alle urne per le europee nei comuni capoluogo di provincia in Sicilia:

Caltanissetta 51,93% (si vota anche per le comunali)

(si vota anche per le comunali) Messina 31,56%

Enna 31,04%

Palermo 30,11%

Agrigento 25,79%

Ragusa 25,60%

Catania 24,61%

Siracusa 23 ,80%

Trapani 19,94%

Affluenza alle Urne nei principali Comuni calabresi in cui si vota per il Sindaco e il Consiglio Comunale:

Vibo Valentia 54 , 70%

Trebisacce 54,18%

Mendicino 54,1 5%

Cittanova 52,03%

Montalto Uffugo 50 , 50%

Mileto 49,57%

Corigliano-Rossano 48,25%

Rizziconi 47,70%

Roccella Jonica 40 , 96%

Affluenza Elezioni Europee alle ore 19:00

Dato nazionale: 40,80%

Circoscrizioni:

Nord Ovest: 47,63%

Nord Est: 45 ,47%

Centro: 43,27%

Sud: 33,40%

Isole: 28,29%

Regioni:

Umbria: 50,02%

Emilia Romagna: 49,98%

Toscana: 49,73%

Piemonte: 48,67%

Lombardia: 47,98%

Marche: 44,65%

Veneto: 44,29%

Liguria: 43,49%

Friuli Venezia Giulia: 41,13%

Molise 38,95%

Trentino Alto Adige: 38 ,25%

Lazio: 37,88%

Abruzzo: 37,30%

Puglia: 3 2,99%

Valle d’Aosta: 36,35%

Campania: 33,55%

Basilicata: 31,56%

Calabria: 30,61%

Sicilia: 29,06%

Sardegna: 28,98%

